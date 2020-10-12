بعد كلامها في “سؤال محرج”… هل تقدم خريش استقالتها؟

بعدكلام نائب رئيس “التيار الوطني الحر” المحامية مي خريش خلال مقابلتها ضمن برنامج “سؤال محرج” مع الاعلامي طوني خليفه عبر “صوت بيروت انترناشونال”، حيث فضلت خريش إيران على المملكة العربية السعودية، ذكرت “النهار” انه “ابدى مسؤولون في تيار سياسي استياءهم من موقف لنائبة رئيس التيار فضلت فيه ايران على السعودية وتوقع احدهم ان تقدم استقالتها بعد سلسلة من المواقف غير المدروسة”.

وفي الامس اكد الوزير السابق والنائب في تكتل لبنان القوي الياس بو صعب لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “ما ورد على لسان خريش يمثلها شخصيا ولا يمثل موقفنا الذي طالما عبّرنا عنه مرارا تأييدا والتزاما بالمظلة العربية وعلاقة الاخوٍة اللبنانية العربية عبر التاريخ”.

كما اكد “اننا لطالما طالبنا بحتمية تبدية المصالح الوطنية وبقوة على حساب اي مصالح طائفية ومذهبية خاصة”.

وكانت خريش فضلت إيران على المملكة العربية السعودية، بعدما خيرها الاعلامي خليفة في الحلقة الاولى من برنامجه “سؤال محرج” بينهما حيث قالت “هذا سؤال محرج، انا لم ازر الدولتين، وانا اختار ايران، ولا يتعلق الامر بالسنة والشيعة كون الاثنين شركائي في الوطن”

واضافت ” لم ازر ايران لكن لدي العديد من الاصدقاء الذين زاروها، وخياري من شق اجتماعي، حيث اطلعت على ان لدى المواطنين هامش اكبر من الحرية، اضافة الى تاريخ ايران بغض النظر عن الثورة الاسلامية… انا احب حياكة السجاد، فهي مهمة وتعلمنا الصبر”.