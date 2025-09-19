الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
بعد كمين محكم.. أحد أخطر تجّار المخدّرات بقبضة قوى الأمن!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 2:00 مساءً
توقيف مطلوب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بتصنيع وتجارة المخدّرات، ويدعى

ع. د. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بتجارة المخدّرات.

كما تبيّن أن المشتبه به يتنقّل بشكل دائم في محلة طريق المطار، ويقوم بإدارة شبكة توزيع مخدّرات إلى المروّجين في مناطق مختلفة من طريق المطار، وشاتيلا، وبيروت، وهو مسلّح بشكل دائم، وقد تبيّن أن بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدّرات وشراء مسروق

نتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تم تحديد مكان تواجده بالقرب من أحد المطاعم في المحلة المذكورة. على الفور، نُفّذ كمين محكم، وخلال محاولة القاء القبض عليه، وعند اقتراب العناصر منه أثناء وجوده على متن دراجة آلية، أقدم على شهر سلاحه الحربي وإطلاق نحو /40/ طلقة نارية باتجاه القوة، ما اضطر العناصر إلى الرد، فأُصيب في ساقه وتم توقيفه. وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة

وبتفتيشه والدراجة، ضُبط بحوزته: حوالى /1,5/ كلغ من مادة الكوكايين الخام، تُستخدم في تصنيع حوالى /5/ كلغ من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بنحو /150,000/$، سلاح حربي مع 3 مماشط تحتوي على /100/ طلقة، مسدسان مع /4/ مماشط و/98/ طلقة، عصا كهربائية، مبلغ مالي وهاتف خلوي

.تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

