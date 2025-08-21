الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!

منذ 9 دقائق
رئيس الحكومة نواف سلام

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار قرر فتح تحقيق بمسألة تعليق لافتات في منطقة البقاع الشمالي تخون رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وتتهمه بالعمالة.

وسطر الحجار استنابات إلى الأجهزة الأمنية كافة، طالبا “تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بهذه الفعل وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء العسكري للمباشرة بملاحقتهم”.

بدورها، أعلنت “عشائر بعلبك الهرمل” في بيان، “أن عشائر بعلبك الهرمل هم من أوائل الذين دافعوا وبنوا هذا الوطن وهم الشركاء الحقيقيون لجميع طوائف هذا البلد في بناء وطن العيش المشترك، الوطن المستقل المحررة أراضيه من رجس الجيش الإسرائيلي وإن كان لهم رأي سياسي فهم يعبروا عنه مباشرة وليس سراً وراء عتمة الليل”.

وقالت إنّ “رئيس الحكومة القاضي نواف سلام هو رئيس للحكومة الجامعة الممثلة منها كل الأطياف وله منا كل الإحترام وإنّ اليافطات التي ترفع للفتنة هي لا تمثل عشائرنا وقيمنا”.

