بعد لقاء الرئيس عون.. الاتحاد العمالي العام يعلن تعليق الإضراب

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون صباح اليوم الأربعاء وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وناقش الوفد مع الرئيس عون أزمة الإضراب العمالي المستمر والمطالب المطروحة، وأكّد أن الزيارة هدفت إلى “معالجة الإضراب والتوصّل إلى نتائج ملموسة”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون وعد بـ”متابعة الموضوع وطرحه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا في قصر بعبدا”.

وعقب اللقاء، أعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب بشكل فوري، واصفًا القرار بأنه “بادرة إيجابية لإعطاء فرصة لمعالجة المطالب”. وجاء هذا القرار بعد تأكيد الوفد أن اللقاء مع الرئيس كان “إيجابيًا”، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم سريع في الملفات العمالية، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.