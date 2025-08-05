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بعد لقاء وزير العمل في بغداد.. السوداني وافق على حزمة دعم للبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 2:02 مساءً
وزير العمل محمد حيدر يلتقي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد

وزير العمل محمد حيدر يلتقي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد

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التقى وزير العمل محمد حيدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد، حيث نقل إليه رسالة من رئيس الحكومة نواف سلام، أعرب فيها عن “تقدير لبنان الكبير لمواقف العراق الثابتة والداعمة، لا سيما في ظل الأزمات التي يمر بها البلد”.

وتناول اللقاء مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الجانبين، وفي طليعتها ملف ​إعادة إعمار لبنان​ والدور المنتظر للعراق في هذا المجال، إلى جانب دعم لبنان بمادة القمح الذي سبق أن التزمت به الحكومة العراقية.

كما تم التباحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني–العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز ​التعاون الاقتصادي​ والتجاري.

وأعرب السوداني، عن “تجاوب فوري مع جميع الطروحات، وأعطى تعليماته المباشرة لفريقه الوزاري والمعنيين بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء”.

وسيعقد حيدر مؤتمرًا صحافيًا فور عودته إلى بيروت، يعلن خلاله تفاصيل ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي، والخطوات التنفيذية التي تم البدء بها.

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