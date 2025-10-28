الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد لقائها بري.. هل تحمل أورتاغوس في جعبتها رسائل تحذيرية للبنان؟

منذ ساعتين
مورغان أورتاغوس

مورغان أورتاغوس

A A A
طباعة المقال

وسط مخاوف في لبنان من أن تشن إسرائيل حرباً جوية جديدة على حزب الله، وصلت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت أمس الاثنين.

والتقت الموفدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حليف حزب الله.

فيما أكدت مصادر مطلعة للعربية/الحدث أن اللقاء كان جيداً وبناء.

كما نفت المصادر كل ما أشيع على مدى الأيام الماضية من رسائل أميركية تحذيرية للبنان، حول حرب جديدة. وقالت إن “هذا التهويل لم يكن له مكان في اللقاء”.

إلى ذلك، اعتبرت أن اللقاء الذي جمع الموفدة الأميركية ببري “يمكن البناء عليه في الفترة المقبلة”.

“التزام إسرائيل”

كذلك كشفت المصادر أن بري “أكد أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، لكن المطلوب التزام الجانب الإسرائيلي”. وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب أوضح أمام أورتاغوس أن لجنة المتابعة أو ما يعرف بالميكانيزم هي المعنية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.

ومن المتوقع أن تحضر أورتاغوس، نائبة مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اجتماعاً غداً الأربعاء لمراجعة جهود الجيش اللبناني لإزالة مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب البلاد، تماشيا مع الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

في حين يخشى العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين أن يكون القصف الإسرائيلي مقدمة لحملة جوية إسرائيلية موسعة على البلاد، رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، لاسيما بعدما حذر المبعوث الأميركي توم باراك الأسبوع الماضي من أن حزب الله قد يجد نفسه في مواجهة جديدة مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعا لنزع سلاحه بالكامل. وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار لبنان

رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له
الرئيس عون بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان
الرئيس نواف سلام مع مورغان أورتاغوس مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
سلام بحث مع أورتاغوس عمل لجنة وقف الأعمال العدائية.. و إعادة الأسرى و تطبيق قرار حصر السلاح
الدفاع المدني
الدفاع المدني يوقّع بروتوكول تعاون مع مؤسستين تعليميتين لتعزيز التعليم المهني والتقني

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟