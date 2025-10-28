بعد لقائها بري.. هل تحمل أورتاغوس في جعبتها رسائل تحذيرية للبنان؟

وسط مخاوف في لبنان من أن تشن إسرائيل حرباً جوية جديدة على حزب الله، وصلت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت أمس الاثنين.

والتقت الموفدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حليف حزب الله.

فيما أكدت مصادر مطلعة للعربية/الحدث أن اللقاء كان جيداً وبناء.

كما نفت المصادر كل ما أشيع على مدى الأيام الماضية من رسائل أميركية تحذيرية للبنان، حول حرب جديدة. وقالت إن “هذا التهويل لم يكن له مكان في اللقاء”.

إلى ذلك، اعتبرت أن اللقاء الذي جمع الموفدة الأميركية ببري “يمكن البناء عليه في الفترة المقبلة”.

“التزام إسرائيل”

كذلك كشفت المصادر أن بري “أكد أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، لكن المطلوب التزام الجانب الإسرائيلي”. وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب أوضح أمام أورتاغوس أن لجنة المتابعة أو ما يعرف بالميكانيزم هي المعنية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.

ومن المتوقع أن تحضر أورتاغوس، نائبة مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اجتماعاً غداً الأربعاء لمراجعة جهود الجيش اللبناني لإزالة مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب البلاد، تماشيا مع الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

في حين يخشى العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين أن يكون القصف الإسرائيلي مقدمة لحملة جوية إسرائيلية موسعة على البلاد، رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، لاسيما بعدما حذر المبعوث الأميركي توم باراك الأسبوع الماضي من أن حزب الله قد يجد نفسه في مواجهة جديدة مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعا لنزع سلاحه بالكامل. وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.