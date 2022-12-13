بعد لقائه بري.. رسالة من أبو فاعور لـ "رافضي الحوار"

أعلن النائب وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن “لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها”.

أبو فاعور رأى أنّه “كان ممكنًا السير بإستمرار الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسات التي رأينا أنها باتت جلسات غير مجدية، ولكن في نفس الوقت كان ممكنًا تدشين مسار آخر وإضافي هو الحوار”.

كما جدد الدعوة إلى كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار إلى إعادة النظر وقراءة موقفها، وقال: “كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخبارًا تتطاير في الهواء لا يقين حولها”؟

وردًا على سؤال فيما إذا كان فشل الحوار سينعكس سلبًا على العلاقات بين القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي وفيما اذا كان الرئيس بري قد اطفأ محركات الحوار أجاب أبو فاعور: “في النهاية كل طرف سياسي له إعتباراته الخاصة حتى أن القوات اللبنانية التي نتفق معها على دعم ترشيح الأستاذ ميشال معوض لديهم رأيهم الخاص، نحن حاولنا تقريب جهات النظر في الأيام القليلة الماضية وللأسف لم نفلح، لكن هذا لا يفسد في الود قضية”.