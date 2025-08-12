الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
بعد لقائه برّي... حيدر يوضح موقف وزراء الثنائي من جلسة الغد

منذ 32 دقيقة
وزير العمل محمد حيدر

وزير العمل محمد حيدر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير العمل محمد حيدر، حيث جرى في بداية اللقاء التطرق إلى الأوضاع والمستجدات السياسية الراهنة، واستطلاع رأي بري في المرحلة الحالية والمقبلة، مع الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة للبحث في مختلف الملفات بشكل معمّق. وأكد حيدر أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا ستشهد مشاركة جميع الوزراء لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.

كما أطلع الوزير حيدر رئيس المجلس على نتائج زيارته للعراق ولقاءاته مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، موضحًا أن البحث مع السوداني شمل سبل المساهمة في إعادة الإعمار، ولا سيما في المناطق المتضررة جزئيًا في الوسط والضاحية والبقاع، حيث أُعطي القرار للجنة عراقية لزيارة لبنان والبدء بالتنفيذ في أسرع وقت.

وأضاف أن العراق وافق على إرسال هبة من القمح تشمل 300000 طن تُسلَّم على دفعات، بواقع 50000 طن في كل شحنة تصل عبر مرفأ بيروت، نظرًا لعدم قدرة لبنان الاستيعابية في ظل غياب الأهراءات.

وأشار حيدر إلى التوصل لتسوية بشأن الغرامات المترتبة على أصحاب العمل اللبنانيين في العراق لصالح الضمان الاجتماعي العراقي، حيث أقر مجلس الوزراء العراقي إعفاءهم من الغرامات مع الاكتفاء بدفع الرسوم المستحقة، ما يوفر على اللبنانيين مئات آلاف الدولارات.

كما تناول البحث مع الجانب العراقي مشروع أنبوب النفط الذي سيمر من العراق عبر سوريا وصولًا إلى لبنان، لتشغيل جزء من مصفاة طرابلس، مؤكّدًا أن الاتصالات جارية مع وزارتي النفط العراقية والسورية للإسراع في الخطوات التنفيذية.

