بعد لقائه كوبر... عون يطالب بضغط أميركي على اسرائيل

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

وطلب الرئيس عون من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي، ولا سيما وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي المحتلة، وإعادة الأسرى، بما يضمن تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده. وأشار إلى أنّ هذه الخطوات تساعد في تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية، خصوصاً بعدما رحّب مجلس الوزراء بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.

ولفت الرئيس عون إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل جهوده في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر رغم الظروف الجغرافية والعملية الصعبة، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً خلال عمليات نقل الذخائر أو تفكيك الألغام. كما أشار إلى أنّ الجيش بدأ بتسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

وأكد عون للأميرال كوبر أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على امتداد الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال المسلحة وضبط الحدود اللبنانية – السورية، مشدداً على أنّ العسكريين يقومون بواجباتهم في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة. ولفت إلى أنّ التنسيق قائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، معتبراً أنّ الدعم الأميركي يعزز الاستقرار الداخلي الذي انعكس إيجاباً خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي مع مساعي إعادة إعمار لبنان، حيث أبدت دول صديقة وشقيقة استعدادها للمساهمة بعد توقف الأعمال العدائية وعودة الاستقرار.

وتمنى الرئيس عون للأميرال كوبر التوفيق في مهمته الجديدة، داعياً إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان الأهمية اللازمة، باعتبار أنّ استقراره عامل أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب الأميرال كوبر في مستهل اللقاء عن سعادته بوجوده في لبنان، منوّهاً بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية، ومؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات اللازمة، خصوصاً في مجالات العتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأميركية والكونغرس. وأعلن أنّ لجنة (Mechanism) ستعقد اجتماعاً غداً للبحث في الوضع القائم في الجنوب والعمل على تثبيت الاستقرار من خلال استكمال تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي.