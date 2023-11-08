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بعد ليلةٍ حامية.. عدسة "صوت بيروت" تواكب المشهد الصباحي في جنوب لبنان

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2023 10:13 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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يسود الهدوء الحذر في جنوب لبنان صباح اليوم، بعد ليلة حامية عاشتها البلدات الحدودية في القطاع الغربي والشرقي والأوسط، والتي تعرضت لقصف عنيف شنته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، شهدت أيضًا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في القطاع الشرقي تحليقًا مكثفًا وعلى علو منخفض للطيران المعادي، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات تمشيط في بلدة عيترون في القطاع الأوسط.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” تطورات الجبهة الجنوبيّة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنّه تبيّن بعد الكشف على الموقع الذي استهدفته غارة عنيفة ليل أمس في سهل الخيام، أنّه أصاب مزرعة علف للحيوانات عائدة لآل شيت في المنطقة، وليس مستودع أسلحة تابعًا لحزب الله، كما ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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