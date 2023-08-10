بعد ليلة صاخبة.. إليكم آخر التطورات في الكحالة

بعد ليلة صاخبة، يسود هدوء في الكحالة إذ أكد مختار الكحالة أن ما حصل في الأمس يتحمّل مسؤوليته كلّ من الحزب والدولة.

وحضرت عناصر من الأجهزة الأمنيّة إلى الكحالة لإجراء مسح أمنيّ لأخذ العيّنات والأدلّة اللازمة حيث انزلقت الشاحنة.

وأفادت معلومات mtv بأن العناصر الأمنيّة التي تجري المسح في الكحالة قالت “نقوم بما بوسعنا فهذه العمليّة كان يجب أن تحصل فور حصول الحادث وليس الآن وقد يكون المسح مفيداً لكنّه كان سيكون مفيداً أكثر لو حصل في وقته”.

ورفع الجيش الشاحنة عن الطريق والأوتوستراد سالك بالاتجاهين وسط انتشار للجيش من دون أيّ تحرّك أو تجمّع للأهالي.

والعناصر الأمنية وآليات الجيش موجودة في نقاط مختلفة قريبة من الكحالة في مناطق مجاورة مثل القماطية والطريق المؤدّية إلى عاليه.