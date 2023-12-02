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بعد ليلٍ شبه حذر.. قصفٌ صباحيّ يستهدف جنوب لبنان!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2023 8:33 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تعرّض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية صباح اليوم السبت، للقصف الإسرائيلي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الازرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي.

كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض خارقا جدار الصوت.

كما سُمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت صفارات الانذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ووجّهت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، عن “تعليمات لمستوطني الشمال بعدم التحرّك من المستوطنات وإليها ونصب حواجز على الطرقات ومنع الأعمال الزراعية”.

وكان قد صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا “الغراد” مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

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