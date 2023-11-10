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بعد ليل صعب.. "صوت بيروت" يُواكب المستجدات عند الحدود الجنوبيّة

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2023 12:10 مساءً
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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يخيّم هدوء حذر على القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بعد أن شهدت بلدات قضاء مرجعيون ليلًا صعبًا، حيث تعرضت بلدات برج الملوك، خراج الخيام الوزاني، حمامص، عديسة والبويضة وسهل مرجعيون إلى قصف مدفعي مركز بالقنابل الفوسفورية والقذائف الثقيلة.

وقد أدى القصف المعادي إلى تضرر عدد من المنازل المأهولة في البويضة، إلا أنّه لم يصب أي مواطن بأذى كون أصحابها أخلوها منذ بدء العدوان. أما الطيران الاستطلاعي فلم يفارق أجواء المنطقة حتى الساعة.

وقد واكب مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” مستجدات الأوضاع عند الحدود الجنوبية، لافتًا إلى أنّ الأجواء هادئة جدًا في القطاع الشرقي خلاف ما كانت عليه ليل أمس، بينما استهدف قصف مدفعي معادٍ أطراف بلدة البستان في القطاع الغربي، حيث اشتعلت حرائق في وادي العليق في خراج البلدة.

كما شهدت بلدة العديسة اشتباكات عنيفة بعد أن استهدف مقاتلو “حزب الله” مستعمرة مسكاف عام والمطلة بقصف مركّز من لبنان.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مثلث راميا بيت ليف القوزح، بشكل متقطع.

كما تعرّض محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة المحاذي للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، إلى قصف مدفعي معاد، بالإضافة إلى رمايات بالرشاشات الثقيلة على اللبونة.

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