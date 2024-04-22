بعد ليل متوتر.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في التوترات خلال الساعات الأخيرة، حيث شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب لبنان، بينما ردَّ حزب الله بإطلاق صواريخ نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات والتوترات بين الطرفين، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وفقًا لمصادر محلية، فقد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية جبل أبو راشد في منطقة الجبور، وقامت بإطلاق نيران رشاشات ثقيلة على جبال اللبونة والعلام في القطاع الغربي، بالإضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. كما حلقت طائرات الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والوسطى، وصولاً حتى مشارف بلدات زبقين وجبال البطم.

من جانبه، أطلق عناصر حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، واستهدفوا تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

يأتي هذا التصعيد في سياق توترات سياسية وأمنية متزايدة في المنطقة، حيث تزايدت المخاوف من اندلاع صراع شامل بين إسرائيل وحزب الله. يعود هذا التصعيد إلى الخلافات المستمرة بين الجانبين والتي لم تجد حلاً حتى الآن.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات دورية ومتواصلة نتيجة الصراعات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة. يعود جذور هذا التوتر إلى النزاعات التاريخية بين الجانبين والتي لم تحل حتى الآن، مما يثير المخاوف من تفاقم الوضع واندلاع صراع عسكري يمكن أن يشتعل في أي لحظة.

على صعيد آخر، يتزامن هذا التصعيد مع تصاعد الخلافات السياسية والأمنية في المنطقة بشكل عام، مما يعكس تعقيدات الأوضاع الراهنة وصعوبة التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة.