بعد ليل متوتّر جنوبًا.. "حزب الله" يستهدف دبابة ميركافا ويُحقّق "إصابة مباشرة"

على وقع التطورات الدمويّة التي شهدها قطاع غزة ليل أمس، تصاعدت حدّة المواجهات على الحدود اللبنانيّة الجنوبيّة، حيث شهدت المنطقة قصف متبادل ومتقطع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله”.

يأتي ذلك في وقت أعلن الحزب صباح اليوم، في بيان، أنّه “عند الساعة الثالثة والربع من فجر الأربعاء، قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي، باستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‏الراهب، وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها”. ‏

بالمقابل، كان جيش الاحتلال قد استهدف أمس، خراج علما الشعب، ومارون الراس، وبلدة الضهيرة بالقذائف الفوسفورية، ما أدّى إلى اندلاع حرائق وتضرّر بعض المنازل والمزروعات، وعمل الجيش اللبناني على إجلاء أهلها.

كذلك قصف العدو طريق عام كفركلا – العديسة، ومرتفعات البلدتين وتلال مركبا، وأطراف بلدة البستان وعيتا الشعب، إضافة الى تلة الحمامص وسهل الخيام. وفي فترة المساء أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين على خراج بلدة رامية لجهة بيت ليف.

وكانت الحدود الجنوبية قد شهدت أمس تصعيدًا جديدًا بين حزب الله والعدو الإسرائيلي وكانت نتيجة المواجهات سقوط خمسة عناصر لـ”الحزب”، فيما أعلن جيش الاحتلال سقوط 3 إصابات، اثنين من جنود الاحتياط في الجيش ومدني واحد.

فيما كان حزب الله قد أعلن تباعًا في بيانات منفصلة، أنه استهدف سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية على الأقل، بينها ثكنة برانيت، إضافة الى دبابة وآلية اسرائيليتين.