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بعد ما أثير حول زيادة رواتب القطاع العام.. وزير العمل يوضح!

منذ ساعة واحدة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم

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أعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّه “يتم التداول بتصريح منسوب لوزير العمل مصطفى بيرم عقب جلسة اللجنة الوزارية لمناقشة طوارئ المرفق العام أمس، لجهة أنّ الوزير قد أشار إلى اعتماد راتب جديد للقطاع العام بنسبة راتبين زيادة. وهذا غير صحيح لأن الوزير لم يقل ذلك”.

مكتب بيرم أضاف موضحًا أنّ الوزير “كان بصدد الإجابة على سؤال صحافي حيث أكد وجود مقترحات بزيادة على الرواتب في القطاع بمجمله، ولم يحدد نسبة الزيادة بانتظار ما سيقرره مجلس الوزراء، فتم سؤاله: هل الزيادة تتجاوز الراتبين؟ فأجاب: نعم. وهذا لا يعني أن الزيادة هي بمقدار الراتبين فقط كما تم تداوله، بل قطعًا هو أكثر، ومجلس الوزراء هو الذي سيقرر بالنهاية”.

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