بعد ما شهدته الروشة... سلام يتوعد: سنوقف الفاعلين!

منذ 31 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور عبر منصة “إكس”، أن ما جرى اليوم في منطقة الروشة يشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة الممنوحة من محافظ بيروت لمنظّمي التحرك، والتي نصّت بوضوح على “عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً، لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها”

وأضاف سلام: “اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء”.

وشدّد على أن ما حصل “يشكّل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها، ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها”.

وختم بالقول: “هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني”.

