بعد مجزرة بنت جبيل.. كيف علّق الجيش الإسرائيلي؟

منذ 3 دقائق
مجزرة بنت جبيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” تعقيبا على المجزرة التي وقعت في منطقة بنت جبيل وأودت بحياة 5 أشخاص و3 أشخاص: “هاجم الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

ولفت أدرعي إلى “مقتل عدد من المدنيين نتيجة الغارة”، وقال “الجيش الإسرائيلي يبدي أسفه عن إصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم”.

وأشار إلى أنّه “يتم التحقيق في الحادث”.

ضربات رغم اتفاق وقف النار

يذكر أنه في نوفمبر 2024، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق برعاية أميركية، وضع حداً لنزاع بين إسرائيل وحزب الله استمر لأكثر من عام.

ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة.

إلا أن إسرائيل أبقت على وجود قواتها في 5 تلال جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.

