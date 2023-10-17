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بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!

منذ 31 دقيقة
علم حزب الله

علم حزب الله

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على وقع المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أصدر “حزب الله” بيانًا دعا فيه إلى تجمع تضامني مع القطاع المحاصر.

وجاء في البيان: “تضامنًا مع غزة الصمود، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الامة، وشجبًا لتآمر الشيطان الأكبر أمريكا، وصمت العالم المتخاذل والمتفرج على إبادة شعب أبيّ، ونصرة للقدس وفلسطين على أيدي مجاهديها الأبطال، يدعوكم حزب الله للتجمع التضامني الكبير الذي يقام في حارة حريك- باحة الشورى، وذلك يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، الساعة الثانية بعد الظهر”.

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