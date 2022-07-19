بعد "مداهمة" غادة عون حرم مصرف لبنان... بيان من مقابة الموظفين

صادر عن نقابة موظفي مصرف لبنان البيان التالي:

“أعلنت نقابة مصرف لبنان الإضراب وتقفل المصرف مع اعتصام للموظفين داخل حرم المصرف وذلك اعتراضًا على التجاوزات القانونية والطريقة الملشيوية التي تمارسها القاضية غاده عون”.

وكان شهد محيط مصرف لبنان استنفاراً أمنياً بعد تمركز قوة من المديرية العامة لأمن الدّولة أمام مداخله الأساسيّة، وذلك من أجل اقتحامه ومداهمته.

ووصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وصلت إلى مصرف لبنان بحثاً عن حاكمه ويتض سلامة وقد تمكّنت من الدخول إلى المكان ووصلت إلى الطابق الذي يضمّ مكتب سلامة.

وفي هذا المجال، أكد رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة أن كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نُعامل بطريقة ميليشياوية ونعلن الإضراب.

وأضاف: “نحن لا ندافع عن رياض سلامة بل ندافع عن كيان مؤسسة ولن نرضى بهذه الممارسات”.

وتابع: “توقّفنا عن العمل اليوم ونعقد في هذه الأثناء اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة لاتخاذ القرار حول مصير مدّة الإضراب مع مطالبة القضاء بالتحرّك للرد على ما تقوم به القاضية غادة عون”.