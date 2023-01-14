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بعد مداهمة منزله... هل سيتم توقيف بيتر بو صعب؟

منذ ساعة واحدة
بيتر بو صعب

بيتر بو صعب

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دهمت دوريّة من أمن الدولة صباح اليوم السبت 14\1\2023 منزل بيتر بو صعب شقيق الشهيد في انفجار مرفأ بيروت جو بو صعب وطلبت منّه الحضور إلى مركزها عند العاشرة.

وأفادت معلومات “mtv” بأن الدورية التي توجهت إلى منزل بيتر بو صعب لم تجده داخل المنزل وتم إبلاغ والده لذلك بيتر لن يحضر ولن يقع في الفخ الذي نصبوه لويليام نون.

وبحسب معلومات “mtv”، النواب لن يسمح لهم بالدخول فقط نقيب المحامين موجود في الداخل ويبدو أن هناك استياءً من تواجد بعض النواب خلال التحقيق وخلال فترة إيقاف ويليام نون.

وأكدت المعلومات أن والدة ويليام نون موجودة في الداخل مع ابنها. وتزداد أعداد المواطنين المتضامنين مع ويليام نون.

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