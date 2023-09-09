السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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بعد مراجعات أصحاب العمل.. قرارات جديدة لكركي

منذ ساعتين
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي

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بناء على مراجعات أصحاب العمل لاسيما في موضوع عدم تمكنهم من دفع الاشتراكات والحصول على براءة ذمة في ظل الاضراب الذي دعت إليه نقابة مستخدمي الصندوق، أصدر مدير عام الصندوق محمد كركي عدة قرارات قضت بما يلي:

1. تعزيز مصلحة براءة الذمة المركزية بعناصر بشرية إضافية لانجاز معاملات براءة الذمة،
2. قبول طلبات براءة الذمة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع في المركز الرئيسي للصندوق وتسليمها ايام الثلاثاء والاربعاء فقط،
3. تحديد دوام العمل في جميع مكاتب ومديريات الصندوق بين الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في أيّام العمل غير المشمولة بالاضراب.

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