بعد مراقبة دقيقة.. توقيف عصابة سرقة تنشط في بيروت وجبل لبنان

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، إلى أنّه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم ومنها سرقة الدراجات الآلية، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام أفراد عصابة بالتجول على متن سيارة نوع “هيونداي i10″ لون كحلي ودراجة آليّة في مناطق بيروت وجبل لبنان لتنفيذ عمليات سرقة دراجات، ومن بينهم:

ح. خ. د (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وموقوف سابقاً بجرائم سرقة

ع. س. (من مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني)

على الأثر، نفّذت القوّة الخاصّة في الشّعبة عملية مراقبة لأفراد العصابة المذكورة في محلّة أنطلياس، خلال تجولهم على المسلك البحري على متن سيارة الهيونداي وقيامهم بمراقبة تحركات إحدى الدراجات تمهيدًا لسرقتها. وقبل مباشرة أفراد العصابة بتنفيذ عملية السّرقة طوقتهم دوريّات الشّعبة وأوقفتهم محبطةً مخططهم.

بتفتيشهم، ضبط معهم مسدس حربي مع طلقات صالحة للاستعمال، علبة بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مادة الكوكايين وحقيبتين لون أسود بداخلهما أدوات تستخدم في عملياتهم، كما تمكّنت الدورية من توقيف شخص ثالث كان يرافقهم على متن دراجة، ويدعى:

ر. ص. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) وهو أيضاً من أصحاب السّوابق وموقوف سابقاً بجرم سرقة. وقد تمّ ضبط الدراجة ومسدس حربي مع طلقات صالحة للاستعمال وكمية من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول والثاني بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة دراجات آليّة من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان، وذلك عن طريق مراقبة سائقي الدراجات واللحاق بهم إلى حيث يركنون دراجاتهم في أماكن محدّدة، فيقومان بسرقة الدراجة والفرار. وآخر هذه العمليات كانت في محلّة انطلياس بتاريخ 27-5-2023. كما اعترفوا جميعًا بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين”.