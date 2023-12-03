بعد مروحة من الاتصالات.. عودة موظفي الإدارة العامة إلى العمل غدًا

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، العودة إلى العمل غدًا الإثنين، وقال في بيان: “بناء على تأكيد وزيري المالية والعمل بأن هناك سعيًا جديًا لإصدار مرسوم الإنتاجية قريبًا، وبعد أن أكد وزير المالية بأن العمل بالمرسوم سيكون ابتداء من الأول من شهر كانون الأول، وبعد مروحة من الاتصالات التي أجراها التجمع مع عدد من الوزراء والمديرين العامين، وبعد التشاور مع مندوبي الوزارات، وحرصًا منا على التعاطي الإيجابي لأننا في الأصل لسنا دعاة تعطيل، وحفاظًا على حقوق الموظفين بالاستفادة من البدل اليومي عن كل يوم حضور فعلي كما بات معلومًا من مضمون مشروع المرسوم، يعلن التجمع العودة إلى العمل يوم غد الإثنين، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما يتعلق بالمرسوم خلال الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأمل التجمع أن “نجد لدى الحكومة الحرص نفسه على حسن سير العمل في الإدارات العامة والتي هي الركن الأساسي للدولة”.