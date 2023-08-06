الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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بعد مرور 200 يوم على اعتصامه وصليبا.. ماذا قال خلف؟

منذ 10 دقائق
النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا

النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا

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سأل النائب ملحم خلف أليست تحذيرات دول الخليج لرعاياها في لبنان بمثابة دق ناقوس الخطر بان أمراً ما يحضّر للبلاد؟ ودعا خلف المعنيين الى الإسراع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

واعتبر خلف لمناسبة مرور 200 يوم على اعتصامه والنائبة نجاة عون صليبا في المجلس النيابي، في حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، أن القوى السياسية التقليدية تتفلت من الدستور وتعيش خارج دولة القانون، كما وأنها طبقة تريد الاستمرار في نهج اللا مساءلة، مطالباً بتصويب البوصلة من خلال احترام الدستور الذي يرعى العلاقات بين المؤسسات كافة.

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