الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد معلومات صادمة عن شركات الترابة.. مناشدة إلى وزير البيئة بالتدخّل

منذ ساعة واحدة
الترابة

الترابة

A A A
طباعة المقال

وجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، كتابًا مفتوحًا إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، جاء فيه: “قرأنا اليوم في جريدة نداء الوطن مقالة لافتة للسيدة كارين عبد النور عن استخدام شركات الترابة الصناعية في شكا لمادة الفحم الحجري والبترولي لتوليد الكهرباء لأفرانها وقد صدمتني المعلومات الدقيقة الواردة في المقالة”.

وأضاف: “وبناءً على ذلك راجعتُ بعض الخبراء البيئيين والمُطّلعين، وقد أُفِدْتُ بصحّة المعلومات الواردة في المقالة، لِذا، بعد إجرائي اتصال بمعاليكم والتداول بالموضوع هاتفيًا، أتوجه إلى معاليكم بكتابي المفتوح هذا لِأُطالبكم بالتّدخّل الفوري لوقف استعمال هذه المادة من قِبل الشركات، واعدًا بأن أُتابع الموضوع بكلّ السبل القانونية والبرلمانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نواب كتلة "الاعتدال الوطني"
    "الاعتدال الوطني" يُقدّم اقتراح قانون للتمديد سنة لقادة الأجهزة الأمنية
    سيرغي لافروف
    غزة تحت النار
    لافروف: إيران ولبنان لا يرغبان في التورّط بالصراع
    البروفيسور جاسم عجاقة
    خبير اقتصادي يحذر من "كوراث" تنتظر الاقتصاد اللبناني في حال توسعت رقعة الحرب!

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    إسحاق هرتسوغ
    فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي داخل قطاع غزة
    مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة