بعد معلومات صادمة عن شركات الترابة.. مناشدة إلى وزير البيئة بالتدخّل

وجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، كتابًا مفتوحًا إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، جاء فيه: “قرأنا اليوم في جريدة نداء الوطن مقالة لافتة للسيدة كارين عبد النور عن استخدام شركات الترابة الصناعية في شكا لمادة الفحم الحجري والبترولي لتوليد الكهرباء لأفرانها وقد صدمتني المعلومات الدقيقة الواردة في المقالة”.

وأضاف: “وبناءً على ذلك راجعتُ بعض الخبراء البيئيين والمُطّلعين، وقد أُفِدْتُ بصحّة المعلومات الواردة في المقالة، لِذا، بعد إجرائي اتصال بمعاليكم والتداول بالموضوع هاتفيًا، أتوجه إلى معاليكم بكتابي المفتوح هذا لِأُطالبكم بالتّدخّل الفوري لوقف استعمال هذه المادة من قِبل الشركات، واعدًا بأن أُتابع الموضوع بكلّ السبل القانونية والبرلمانية”.