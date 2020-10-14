استمع لاذاعتنا

بعد معلومات عن إصابات كورونا في رومية.. قوى الأمن توضح

منذ ساعتين
سجن رومية

سجن رومية

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

بعد تداول خبر عن وجود احدى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مبنى الاحداث في سجن رومية، وعن وضعه الى جانب سجناء قاصرين غير مصابين بهذا الوباء.

 يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:

اوّلاً: بتاريخ 9-10-2020، وفي خلال اجراء فحص “PCR” روتيني لأحد النزلاء القصّر في مبنى الاحداث – سجن الاحداث في رومية الذي لم يكن يعاني من اية عوارض، جاءت نتيجته إيجابية.

ثانياً: أجريت فحوصات لجميع نزلاء الجناح الذي ظهرت فيه هذه الإصابة وعددهم /18/، بالإضافة الى سجينين من الجناح الثاني للسجن المذكور للتثبت من عدم انتشار الوباء، وقد جاءت النتيجة إيجابية لجهة إصابة /4/ احداث.

ثالثاً: نقل جميع المصابين الى المبنى المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس من قبل جهاز تمريضي بإشراف منظمة الصحة العالمية حرصاً على سلامتهم، علماً ان لا أحد منهم يعاني من اية اعراض مرضية.

فاقتضى التوضيح.

المزيد من أخبار لبنان

كورونا لبنان
عداد كورونا يواصل ارتفاعه في لبنان
قضاء
مكتب عويدات: وكالة عازوري قائمة منذ زمن و”متحدون” يردّ
سوء التغذية
تداعيات كورونا… 10 آلاف طفل قد يموتون شهرياً من سوء التغذية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار و الليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء إلى ارتفاع… هل من بوادر حل قريبة؟
الفلفل الاخضر
يخفف الألم والتورم .. فوائد مدهشة للفلفل الأخضر
تصنف البرازيل الثالثة عالميا بعدد المصابين البالغين 5 ملايين
شاهدوا أكبر تجمع شهده العالم خلال “كورونا” … تخوف كبير وغضب عارم