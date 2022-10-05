بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها

بعد مفاوضات استمرّت لساعات، خرجت النائبة سينتيا زرازير من “بنك بيبلوس” فرع انطلياس.

وقالت زرازير بعد خروجها: “أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي بعد سلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية”، مضيفة: “لم أحصل على حقّي وهي الأموال الموجودة في حسابي في المصرف”.

كذلك أشارت محامية زرازير إلى أنّ الأخيرة حصلت على المبلغ الذي تحتاجه بغضّ النظر عن قيمته، وأنّ المصرف كان يضغط لتوقيعها على ورقة بشأن عدم الإفصاح عمّا حصل.

وذكرت مجموعة المودعين أن نائبة في البرلمان دخلت فرعًا لبنك بيبلوس شمالي بيروت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 5 اكتوبر 2022، مع مجموعة من المنتسبين للجمعية، للمطالبة بالحصول على مدخراتها المجمدة.

وقالت الجمعية لرويترز إن “سينتيا زرازير” دخلت البنك دون أسلحة.

وقد شاركت زرازير مؤخرًا في التحركات المطلبية إلى جانب المواطنين، وتعرّضت لأعمال عنف من قبل شرطة المجلس النيابي.

وقالت زرازير وقتذاك: الدولة بوليسية في الخارج، مضيفةً “الناس مدمّمة، قنابل مسيلة للدموع ويتعرض المواطنون للضرب من دون تفرقة لا بين صغار ولا كبار ولا نساء”.

وأضافت: “صرنا بس نشوف البدلة صرنا نستفول منا بدلاً من أن نشعر بالأمان، لهون وصل الشعب اللبناني؟”.