بعد مقتل أبو طالب.. صواريخ حزب الله تصل طبريا بأعنف هجوم صاروخي منذ بدء الحرب

طالب الرئيس التنفيذي لمنتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي يطالب باستهداف البنية التحتية المدنية في لبنان للضغط على حزب الله.

تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي بعدما شهدت جبهة الجنوب اللبناني أعنف هجوم صاروخي يشنه حزب الله منذ بدء الحرب جنوباً في أكتوبر.

الموجة الأعنف انطلقت قبيل تشييع جثمان قائد القطاع الشرقي في حزب الله سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” والذي يعد أعلى مسؤول في حزب الله يُعلن عن استشهاده منذ بدء الحرب.

وأعلن الحزب أنه أطلق رشقات صاروخية “لا تتوقف” حيث تم إطلاق أكثر من 160 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه المستوطنات والمقرات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد حزب الله أن صواريخه طالت مصنع “بلاسان” للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة سعسع.

وقد دوّت صفارات الإنذار في أكثر من 32 موقعاً ولا سيما في إصبع الجليل والجليل الأعلى، بينها طبريا وصفد والجليل.

وسقط عدد من الصواريخ أطلق تجاه قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بالجليل الأعلى، فيما أصيب معسكر للجيش الإسرائيلي قرب القاعدة الجوية في منطقة صفد.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن “الجيش لا يستبعد إمكانية أن يوجّه حزب الله أسراباً من المسيّرات في مواجهة موسّعة باتجاه أهداف قيمة في عمق إسرائيل”.

كما كشفت عن “إصابة مباشرة لشركة رفائيل العسكرية، وهي سلطة تطوير الوسائل القتالية، من قبل حزب الله”، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في “سعسع” و”تسفعون” في الشمال، فيما انقطعت الكهرباء في أماكن كثيرة في صفد من جراء صلية الصواريخ الأخيرة التي أطلقها حزب الله.

إضافة لذلك اندلعت عدة حرائق اندلعت جراء سقوط تلك الصواريخ في مناطق مفتوحة.

ونعى الحزب عناصره الأربعة، وهم القيادي في الحزب طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت، محمد حسين صبرا “باقر” مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا، حسين قاسم حميّد “ساجد” مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل وعلي سليم صوفان “كميل” مواليد عام 1971 من بلدة جويّا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن غارة إسرائيلية على قرية جويا في جنوب لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وقائد ميداني كبير بجماعة حزب الله التي أعلنت أنه القيادي طالب عبد الله المعروف أيضا باسم الحاج أبو طالب.

وقال أحد المصادر إن أبو طالب هو أبرز عضو في حزب الله يقتل في المواجهات بين الجماعة وإسرائيل. وأوضحت المصادر أنه كان قائد الجماعة بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي. ومن المقرر تشييع جنازته في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.