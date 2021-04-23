بعد منع دخول الخضار والفواكه إلى السعودية ... وهبه ينقل الموضوع الى كبار المسؤولين

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين ظهر اليوم الجمعة من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه، ونقل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الموضوع الى كبار المسؤولين.

وأكدت الوزارة أن “تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين ،”السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.