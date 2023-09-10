الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
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بعد مواقف رافضة.. إزالة خيم اللاجئين من أمام ملعب صيدا

منذ 35 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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بعد المعلومات التي أشارت إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي أعطيا توجيهاتهما إلى بلدية صيدا لوقف العمل ببناء المخيم عند مدخل المدينة ابتداء من صباح الغد، وبعد ردود الفعل من سياسيين ومن فعاليات مدينة صيدا المعارضة على نصب الخيم، قامت فرق البلدية والقوى الأمنيّة بتفكيك الخيم التي تمّ تركيبها أمس لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم عين الحلوة من جراء الاشتباكات الدائرة.

يأتي ذلك في وقت تجددت الاشتباكات صباح اليوم، عند نقطة المحور الغربي للمخيم في حي حطين وجبل الحليب، حيث يسمع دوي القذائف التي تخطت حدود عين الحلوة لتطاول أماكن الجوار، حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية ونسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا.

وكانت الاشتباكات قد اسمرت حتى منتصف ليل أمس بشكل متقطع حيث توقفت مدة أربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجرًا وما زالت بوتيرة تخف حينًا وتتصاعد أحيانًا، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف سفير فلسطيني أشرف دبور وحضوره.

إزالة خيم اللاجئين من أمام ملعب صيدا

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