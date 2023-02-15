الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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بعد موجة الصقيع.. متى تعود الحرارة إلى معدلاتها الموسمية؟

منذ 6 دقائق
الجو البارد عمومًا يسيطر على لبنان

الجو البارد عمومًا يسيطر على لبنان

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لا يزال الجو البارد عمومًا يسيطر على لبنان، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتشكل الجليد على الجبال، على أن نتأثر بمرتفع جوي يؤدي إلى طقس مستقر، تخرقه كتل هوائية رطبة ضعيفة الفعالية، مع احتمال تساقط أمطار محلية والثلوج على الجبال.

فيما من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

_ الخميس: طقس مستقر غائم جزئيا إجمالًا وبارد مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً، والحرارة تتراوح بين ٧ و١٤ ساحلا وبين -٢ و١٠ بقاعاً وبين ١ و٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

_ الجمعة: طقس مستقر قليل السحب وبارد، مع تحذير من تشكل الجليد جبلاً، والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٤ ساحلا وبين -٢ و١٠ بقاعاً وبين ١ و٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيف وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

 

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