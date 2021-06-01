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بعد نجاح ماراثون استرازينيكا... التجمع الطبي يطالب بماراثون PCR

1 - يونيو - 2021
فحص كورونا

فحص كورونا

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طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البروفسور رائف رضا في بيان بـ”إجراء ماراثون PCR لنتمكن من احصاء اصابات الكورونا بدقه ونستطيع أن نحدد الارقام الواقعية، خاصه أن العديد من المواطنين والمقيمين لم يجروا فحص PCR لأسباب ماديه نتيجه الوضع الاقتصادي الخانق، بحيث أن الأرقام التي تصدر عن الوزارة تشمل من وضعهم المادي ميسورا وهكذا نستطيع حصر الحالات ومتابعتها وعلاجها ومراقبتها خاصه أن 10% فقط من اللبنانيين والمقيمين قد تلقحوا وان المناعه المجتمعيه لم تتحقق لانها تتطلب حوالي 80 في المئة لتحصل، فيكون ماراثون PCR ساهم في كشف الحالات المصابة وتكون الوقايه ساهمت بحصرها والا أننا نخشى ارتفاع عدد الحالات نتيجه صدور أرقام متدنية الامر الذي يشجع على التفلت وعدم أخذ التدابير الوقائية ونرجع “عودا على بدء”، طالما المناعة المجتمعية لم تتحقق وعليه نناشد وزاره الصحة الاسراع في العمل على انجاز ماراتونPCR، خدمه للصحه والأمن الاجتماعي”.

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