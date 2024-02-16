بعد نشر موازنة 2024.. هل ستقع فوضى بين المودعين والمصارف؟

نُشرت أمس موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، ولم تتضمّن إشارة واضحة الى سعر صرف سحوبات الودائع الذي كان محدداً بـ 15 ألف ليرة للدولار.

وكان مصرف لبنان اعتمد نهائياً في ميزانيته وميزانيات المصارف سعر 89500 ليرة، وتوقّع أن تصدر الحكومة سعراً للسحوبات، لكنها لم تفعل حتى مساء أمس.

وتتوقع مصادر المصرف المركزي «فوضى بين المودعين والمصارف، لأنّ من حقّ المودع اليوم طلب سحب وديعته على سعر 89500 ليرة لكن المصارف سترفض حتماً».

وأضافت: «إذا وافق المودع على الاستمرار في سحب وديعته على سعر 15 ألف ليرة فهو حر، علماً أنّ ذلك خارج أي تعميم من مصرف لبنان الذي اعتمد نهائياً السعر الرسمي والوحيد وهو 89500 ليرة». وحضّت المصادر الحكومة على «فعل شيء ما حتى لا تستفحل الفوضى وتؤدي الى مشكلات أعقد بكثير من «الهيركات».