بعد هجوم باسيل.. علوش يتساءل عن زوال وباء الفراعنة!

علّق عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول:

“سمعت فرعون يقول أن اللبنانيين سيقوون على الوباء وان الأزمة ستزول وهذا واقع سيشمل العالم بأجمعه كما حصل مع أوبئة أخرى ضربت البشرية ولا حاجة لبشراته بما هو حاصل”.

وأضاف، ” ما يحتاج فرعون ان يعرفه هو انه بعد زوال وباء لاكورونا عن لبنان سيشمل العالم يبقى وباء الفراعنة في لبنان فكيف يزول”.

ولفت باسيل الى أن “لبنان يعيش أكبر من أزمة صحيّة بل هو يعيش نكبة لأن هناك تراكم أزمات كبيرة، من الوضع الاقتصادي المالي الصعب الذي زاد عليه حراك 17 تشرين فجعله أكثر تعثّراً، والآن زاد عليه الكورونا فحوّله الى نكبة ستظهر معالمها أكثر بعد انحسار الكورونا”، مشدداً على أن “لبنان سيخرج منتصراً على هذه النكبة المزدوجة الصحيّة والمالية ونحن نعيّد اول مئة سنة له، متسلّحين بإيماننا ببقائه وبمحبتنا له”