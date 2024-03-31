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بعد هدوءٍ حذر .. الاحتلال الاسرائيلي يقصف أطراف علما الشعب

منذ ساعتين
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تعرضت أطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي صباح اليوم إلى قصف من الجانب الإسرائيلي.

وسادت حالة من الهدوء الحذر المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية، ​الغجر​ خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة ​العرقوب​، حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة”.

هذا الهدوء الحذر خرقه منذ منتصف اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب وحتى تلال عرمتى الريحان والاحمدية في البقاع الغربي”.

وقد اتخذت الأحداث في جنوب لبنان منحى خطيراً، بعد استهداف دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “اليونيفيل” على أطرف رميش في جنوب لبنان، مما أدى لسقوط جرحى، الأمر الذي وصفه المتحدث باسم اليونيفيل بأنه “غير مقبول”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عزمها تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استهداف إسرائيل دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) أسفر عن 4 جرحى.

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