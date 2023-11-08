الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد هدوء صباحي حذر.. العدو الإسرائيليّ يُجدّد قصفه على جنوب لبنان

منذ 11 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

لم يستمر الهدوء الحذر الذي ساد منذ ساعات الفجر في قرى الجنوب طويلًا، بعد أن جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على البلدات الحدوديّة ظهر اليوم.

فقد أطلقت مدفعية جيش الاحتلال ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا .

كما تعرضت أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة إلى قصف مدفعي معاد، طال أيضًا أطراف بلدتي رامية وبيت ليف الحدوديتين.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن “التنبيه الذي تم تفعيله في الجليل الغربي ناجم عن خطأ في التشخيص، ولم يطلق أي صاروخ من لبنان”.

وكان الهدوء الحذر قد ساد في معظم قرى وبلدات المنطقة الحدوديّة في الجنوب فجرًا، وذلك بعد ساعات من المواجهات وتبادل القصف المدفعي والصاروخي، بين حزب الله وجيش الاحتلال طوال ساعات مساء وليل أمس.

وخلافًا لادعاءات جيش الاحتلال الذي زعم أنّه قصف مستودع أسلحة لـ”حزب الله” أمس في سهل الخيام، تبيّن أن الغارة التي شنّها الطيران الإسرائيلي استهدفت مخزنًا لأكياس علف للأبقار والماشية تعود لشخص من بلدة كفركلا.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    أعداد نازحي الجنوب تتزايد.. وخطة الطوارئ الحكومية "حبر على ورق"!
    طوني الرامي
    طوني الرامي لصوت بيروت: التدفق الذي شهدناه خلال الصيف لن نشهده في فترة الأعياد!
    شعار شركتي ألفا وتاتش
    نقابة موظفي تاتش وألفا: الأولويّة لنيل الرواتب كاملة قبل أيّ إجراء آخر

    الأكثر قراءة

    قذيفة "الياسين-105"
    طوفان الأقصى
    أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر
    غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
    فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال