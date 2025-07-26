بعد وفاة طفلين في طرابلس جراء حريق.. الدفاع المدني يوضح ما جرى!

أصدرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم السبت، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل الحريق الذي اندلع فجرًا في محلة الرفاعية – طرابلس، وأسفر عن وفاة طفلين توأم بعمر سنة وبضعة أشهر.

وجاء في البيان: “فجر يوم السبت الواقع في 26 تموز 2025، وفي تمام الساعة 5:45 صباحًا، ورد اتصال إلى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني من أحد المواطنين يُفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في محلة الرفاعية – طرابلس. وعلى الفور، تم إبلاغ المركز الإقليمي الذي وجّه العناصر إلى الموقع دون أي تلكؤ”.

وتابع البيان: “في الدقائق التالية، توالت الاتصالات من سكان المنطقة، وتبيّن من المعلومات الأولية أن النيران كانت قد اندلعت قبل إبلاغ غرفة العمليات. كما أفاد عدد من المواطنين بأنهم حاولوا التواصل عبر أرقام طوارئ غير الرقم 125، ما أدى إلى تأخير في إيصال البلاغ.”

وبحسب البيان، وصلت أول سيارة إطفاء من مركز أبي سمراء بعد 7 دقائق من الاتصال، وتبعتها تعزيزات من مركز الميناء بعد 15 دقيقة. وعند الساعة 6:05 صباحًا، وصلت فرق الدعم من مركز طرابلس العضوي. وقد واجه العناصر صعوبات في بلوغ المبنى بسبب ضيق الطرقات، ما استدعى مدّ 4 خراطيم مياه عبر أسطح المباني المجاورة للوصول إلى الشقة.

وأضاف البيان: “بعد السيطرة على الحريق، عُثر داخل الشقة على جثتي الطفلين، فيما نجا الأهل وطفلهما الثالث البالغ من العمر 3 سنوات. وتشير المعلومات إلى أن النيران اندلعت أثناء نوم العائلة، واشتعلت بسرعة فور فتح باب الغرفة، ما حال دون إنقاذ الطفلين.”

كما قال البيان: “المديرية العامة للدفاع المدني، إذ تنعى ببالغ الحزن والأسى الطفلين، تتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلتهما، وتؤكد أن فرقها تحركت فور تلقي البلاغ، وباشرت عمليات الإطفاء والإنقاذ رغم الصعوبات الميدانية. كما ذكّرت المواطنين بأن الرقم الرسمي الوحيد للإبلاغ عن الطوارئ هو 125، وأشارت إلى إمكانية التواصل عبر واتساب على الرقم 70/192693 للإبلاغ عن أي طارئ.”

واختُتم البيان بالإشارة إلى أن المديرية العامة كلّفت خبير حرائق من ضمن كوادرها للكشف على الموقع وتحديد الأسباب وكافة الملابسات المحيطة.