الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد وفاة عامل بلديّة بسبب تأخر العلاج.. البزري يطالب بإنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في صيدا!

منذ 42 دقيقة
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

تابع النائب عبد الرحمن البزري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، قضية وفاة أحد عمّال بلدية صيدا الذي فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية حادّة، بعد تعذّر إدخاله إلى أحد المراكز الطبية المجهّزة للتعامل مع الحالات القلبية الطارئة ومعالجة انسداد الشرايين الإكليلية.

وفي إطار متابعته للقضية، أجرى البزري سلسلة اتصالات شملت وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، ورئيس لجنة الصحة في البلدية تيسير الزعتري، بهدف الوقوف على تفاصيل الحادثة، والتأكد من أسباب عدم تمكّن المريض من تلقي العلاج اللازم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.

وخلال اتصاله بوزير الصحة، دعا البزري إلى إنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في إحدى المستشفيات الحكومية في مدينة صيدا، لتأمين الرعاية الطبية الطارئة للمواطنين، خصوصاً في الحالات القلبية الحرجة التي تتطلب تدخلاً فورياً.

وبحسب البيان، وعد وزير الصحة بمتابعة الملف وإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابساته، إضافة إلى التواصل مع مجلس الإنماء والإعمار لتأمين الموازنة المطلوبة لإنشاء مختبر ومركز متكامل لمعالجة أمراض القلب والقسطرة في أحد المستشفيات الحكومية في صيدا، “بالسرعة القصوى”.

وفي ختام البيان، شكر البزري الوزير ناصر الدين على سرعة تجاوبه وتعهّده بمتابعة الموضوع، كما شكر اللجنة الصحية في بلدية صيدا على جهودها وتعاونها في هذا الملف الإنساني الحيوي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير العدل عادل نصار
بيروت ودمشق تفتحان صفحة جديدة.. والوزير نصار يتحدث عن “أجواء إيجابية وتعاون فعّال”
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري: ملتزمون بأفضل العلاقات الاستراتيجية بين لبنان وسوريا
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال سليمان
الرئيس سليمان: لنعود إلى الوحدة ونوقف صراعات المحاور

الأكثر قراءة

قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
الياس بو صعب
بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟