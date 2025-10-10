بعد وفاة عامل بلديّة بسبب تأخر العلاج.. البزري يطالب بإنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في صيدا!

تابع النائب عبد الرحمن البزري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، قضية وفاة أحد عمّال بلدية صيدا الذي فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية حادّة، بعد تعذّر إدخاله إلى أحد المراكز الطبية المجهّزة للتعامل مع الحالات القلبية الطارئة ومعالجة انسداد الشرايين الإكليلية.

وفي إطار متابعته للقضية، أجرى البزري سلسلة اتصالات شملت وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ورئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، ورئيس لجنة الصحة في البلدية تيسير الزعتري، بهدف الوقوف على تفاصيل الحادثة، والتأكد من أسباب عدم تمكّن المريض من تلقي العلاج اللازم، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.

وخلال اتصاله بوزير الصحة، دعا البزري إلى إنشاء مركز متخصص لأمراض القلب في إحدى المستشفيات الحكومية في مدينة صيدا، لتأمين الرعاية الطبية الطارئة للمواطنين، خصوصاً في الحالات القلبية الحرجة التي تتطلب تدخلاً فورياً.

وبحسب البيان، وعد وزير الصحة بمتابعة الملف وإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابساته، إضافة إلى التواصل مع مجلس الإنماء والإعمار لتأمين الموازنة المطلوبة لإنشاء مختبر ومركز متكامل لمعالجة أمراض القلب والقسطرة في أحد المستشفيات الحكومية في صيدا، “بالسرعة القصوى”.

وفي ختام البيان، شكر البزري الوزير ناصر الدين على سرعة تجاوبه وتعهّده بمتابعة الموضوع، كما شكر اللجنة الصحية في بلدية صيدا على جهودها وتعاونها في هذا الملف الإنساني الحيوي.