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بعد إيقاف عرض مسرحي في بيروت.. توضيح من الأمن العام!

3 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2021 3:48 مساءً
الأمن العام

الأمن العام

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، ما يلي:

“بتاريخ 01/10/2021، أقدم المخرج الفلسظيني عوض عوض على عرض مسرحية داخل أحد مسارح بيروت من دون المرور بالمسار القانوني للعرض من خلال مكتب الاعلام في المديرية العامة للامن العام، حيث تم الاتصال بالمسرح المعني الذي عمل القيمون عليه مشكورين على وقف عرض المسرحية بعدما تبين لهم مخالفة عرضها للاصول القانونية.

عمد بعدها بعض مدّعي المعرفة الشاملة على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتلطي وراء الشعارات لاسقاط القوانين ومفاعيلها.

وعليه، يهم المديرية العامة للامن العام التأكيد انها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي اناطها به القانون، وان محاولات التذاكي والخلط بين صلاحياتها وصلاحيات اخرى هدفه تعمية الرأي العام لتجاوز القوانين من خلال البطولات الوهمية والتي لن تمنع المديرية عن القيام بواجباتها حمايةً لحريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني حصراً”.

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