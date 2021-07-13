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بعد يومين على وفاة “جوري”.. الطفلة ميراي ضحية فقدان مخفضات الحرارة!!

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 11:27 مساءً
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

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توفيت اليوم الثلاثاء الطفلة ميراي خالد الجندي ابنة الـ 10 أشهر من دير عمار، بسبب فقدان أدوية الحرارة والإلتهابات.

ناشطون عبر صفحاتهم الطفلة نعوا الطفلة البريئة ميراي الجندي، والتي توفيت في الساعات الماضية نتيجة عدم توفر الأدوية الخافضة للحرارة والأدوية المضادة للالتهابات.

وتناقل ناشطون تصريحات لعم الطفلة تفيد بأن إحدى المستشفيات رفضت إدخالها رغم خطورة وضعها بحجة أن “لا سرير شاغر”.

وفاة الطفلة البريئة ميراي، تأتي بعد يومين على حادثة مشابهة، شهدها مشفى مزبود، حيث توفيت ابنة العشرة أشهر جوري السيد، بسبب ارتفاع حرارتها، وعدم وجود مستشفى مختص بعناية الأطفال لاستقبالها.

الطفلة ميراي الجندي

الطفلة ميراي الجندي

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