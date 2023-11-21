بعد يومٍ جنوبي دامٍ.. "حزب الله" يُصعّد عملياته ويستهدف شركة للصناعات العسكريّة

“دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين”، أعلن “حزب الله” عن سلسلة عمليات نفذها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مستهدفًا تجمعات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

فقد أعلن الحزب أنّه استهدف بالصواريخ مصنعًا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في شلومي، وتحقيق إصابة مباشرة حيث شوهدت النيران تندلع فيه.

وكشف الحزب أنّه عند ‏الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استهدف مقاتلوه بالصواريخ الموجهة تجمعًا لجنود العدو الصهيوني داخل منزل في مستوطنة أفيفيم مما أدى إلى سقوط عناصره بين قتيل وجريح.

كما قصف مقاتلو الحزب عند ‏الساعة 04:10 من بعد ظهر اليوم اقاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا) مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة.

وعند ‏الساعة 02:25 من بعد الظهر هاجم حزب الله قوة من “الجمع الحربي” التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.

وعند ‏الساعة ‏‎04:05‏ من عصر اليوم، استهدف مقاتلو الحزب دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وتمت أصابتها إصابة مباشرة.

كذلك تمّ استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، عند ‏الساعة ‏‎03:50‏ من بعد الظهر، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وعند ‏الساعة ‏‎02:30‏ من بعد الظهر، استهدف موقع جل الدير ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما اعترضت القبة الحديدية صواريخ فوق سهل مرجعيون، كانت أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة المطلة.

وتجدد بعد ذلك القصف الإسرائيلي على مواقع في جنوبي لبنان بعد استهداف كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى.

وأطلق مسيّرة إسرائيلية صاروخًا على بلدة يارون، وطال القصف المدفعي والفوسفوري بلدة ‎ميس الجبل وأطراف بلدة “أم التوت” في القطاع الغربي.

فيما أفيد عن استهداف أحد أبرز مواقع مرابض المدفعية الإسرائيلي في القطاع الغربي بصواريخ البركان الثقيلة.

يأتي ذلك فيما أعلن الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، في بيان أن فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني – الهيئة عملت بتاريخ اليوم على سحب 3 جثامين لشهداء سقطوا من جراء الاستهداف الصهيوني لهم على مثلث طير حرفا – الجبين، وكان من بين الشهداء الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري.

كما عملت الفرق على سحب 3 شهداء آخرين من جراء استهداف العدو الصهيوني لسيارتهم على طريق الشعيتية المالكية.