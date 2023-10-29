الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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بعد يوم انتخابي.. جعجع رئيسًا لـ "القوات" وعدوان نائبًا له

منذ 45 دقيقة
سمير جعجع

سمير جعجع

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انتهى اليوم الانتخابي في معراب لاختيار أعضاء الهيئة التنفيذيّة في “القوات اللبنانية”. وصوّت 18321 منتسبًا من أصل 31 ألف منتسب بنسبة بلغت 58.9 في المئة.

وأعلن الأمين العام للحزب إميل مكرزل النتائج، التي جاءت على الشكل الآتي:

رئيس الحزب: سمير جعجع.
نائب رئيس الحزب: جورج عدوان.
عن الإنتشار فاز: جوزيف جبيلي.
عن بيروت فاز: دانيال سبيرو .
عن جبل لبنان فاز: إدي أبي اللمع، مايا زغريني وطوني كرم.
عن الشمال فاز: أنطوان زهرا، وهبي قاطيشا وإيلي كيروز.
عن البقاع فاز: بشير مطر وميشال تنوري.
عن الجنوب فاز: أسعد سعيد.

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