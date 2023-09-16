بعد 14 يومًا من الجهود.. هذا ما أعلنه حمية

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عن “انتهاء أعمال التعبيد على طريق البداية في كفرشوبا، بجهود مشكورة من المانحين والمنفذين على حد سواء. هذه الطريق التي تمتد من أطراف البلدة وصولا إلى بركة بعثائيل حتى المسافة صفر مع ما يسمى بخط الإنسحاب على الحدود مع فلسطين”.

وأضاف: “وفي هذا السياق، يُعدُّ لزاماً علينا أن نتوجه بالشكر لجمعية جهاد البناء الإنمائية أولاً، والتي ساهمت بنصف المبلغ الكلي المطلوب، وكذلك للأفراد المانحين الذين ساهموا بالنصف الآخر ثانياً، والذين – الجمعية والمانحين – تعاملوا مع هذا الأمر بروح من المسؤولية الوطنية التي نعتز بها”.

وتابع حمية: “الجدير ذكره، بأن هذه الطريق كان صدر مرسوم تصنيفها من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2023 ، والذي عُدَّ في حينه أول مرسوم يثبت حضور الدولة اللبنانية بشكل رسمي في تلك المنطقة المحررة ، وذلك كان عبر السعي الحثيث لوزارة الأشغال العامة والنقل للعمل على إقراره، بحيث أنها- أي الوزارة- لم تقف مكتوفة أمام العجز المالي الذي تعانيه الدولة اللبنانية ، فكان تصميمنا وقرارنا بطرق أبواب المانحين من جمعيات وأفراد وغيرهم لتأمين الأموال اللازمة لإنجاز تعبيدها بأقل زمن ممكن”.

وأردف: “هنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن مرسوم تصنيف طريق البداية الآنف الذكر ، يشتمل أيضاً على مسافة مكملة لتلك الطريق نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، والتي ما زالت لغاية اليوم محتلة من قبل إسرائيل، والتي نعتبر تحريرها واستعادتها ،حق سيادي للبنان دولة وشعباً على حد سواء”.

ولفت حمية إلى أن “إن تصنيف طريق البداية من قبل مجلس الوزراء، لم يكن الا البداية فقط – وكما أعلناها يوم بدء الأعمال عليها، لانطلاق العمل على عودة الدولة الرسمية الى منطقة لطالما حَلُمَ الاحتلال بأن تبقى غائبة عنها”

وختم: “بناء عليه، فإن الأهالي مدعوون من اليوم الى سلوكها للوصول الى مزارعهم، وللبدء بورشة عمرانية على جانبيها ما أمكنهم ذلك، وكذلك الأمر، فهم مدعوون والدولة معهم، بمتابعة العمل لجعلها طريقاً جاذباً للاستثمار على مرتفعاتها وهضابها المحيطة بها، كتأكيد منهم ومنها – وبشكل لا رجعة عنه – بأن لبنان الرسمي والشعبي، هو على قلب رجل واحد في تمسكه بحقوقه حتى آخر ذرة من ترابه”.