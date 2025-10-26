بعد 5 سنوات سجناً.. إطلاق سراح عارضة الأزياء اليمنية المنتقدة للقيود الحوثية

أُفرجت جماعة الحوثي عن عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي (23 عاماً) بعد أن قضت نحو خمس سنوات في السجن، وفق ما أفاد محاميها ومصدر أمني لوكالة “فرانس برس”.

اعتُقلت الحمادي في 20 فبراير 2021 أثناء توجهها لجلسة تصوير في صنعاء، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم “الدعارة” و”تعاطي المخدرات”، التي وصفها محاميها ومنظمات حقوقية بأنها كاذبة وتستهدف حرية النساء.

وقال محاميها خالد الكمال: “تم الإفراج عنها مساء السبت، وهي الآن في منزلها”، وأضاف أن حالتها الصحية تدهورت خلال السجن، وكانت قد حاولت الانتحار عام 2021 نتيجة الظروف القاسية.

الحمادي، المولودة لأم إثيوبية وأب يمني، كانت تشارك صور جلسات تصويرها على “إنستغرام” و”فيسبوك”، مرتدية أحيانًا الملابس التقليدية اليمنية وأحيانًا ملابس عصرية، أحيانًا بالحجاب وأحيانًا من دون غطاء للرأس، في تحدٍ للقيود الصارمة التي يفرضها الحوثيون على النساء في مناطق سيطرتهم.