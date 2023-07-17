بعد 6 أشهر على اعتصامهما.. صليبا وخلف للنواب: هل تشعرون أننا نخسر البلد؟

عقد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا مؤتمرًا صحافيًا، لمناسبة مرور 6 أشهر على اعتصامهما في مجلس النواب، تناولا فيه الأوضاع الراهنة.

وقالت صليبا: “اليوم هو الـ180 لاعتصامنا داخل مجلس النواب، أريد أن أشرح ما معنى انتظام العمل المؤسساتي. نحن لدينا شغور في المؤسسات، معنى ذلك الفراغ وتفكك الدولة وعدم انتظامها. كما أن هناك شغورًا في حاكمية مصرف لبنان ويجب أن يؤخذ الموضوع بجدية، اذ إن له تبعات على الخطط النقدية، ونحن ضائعون لا نعرف من سيأتي وليس لدينا خطة نقدية أو مالية”.

واعتبرت أن التقرير الجنائي أصبح مخبأ، وقالت: “يجب أن يعطى للناس فهو ملكنا وليس ملكًا لعدد من الناس”.

ثم تحدث النائب خلف، فقال: “بعد مرور 9 أشهر على شغور رئاسة الجمهورية وبعد مرور 180 يومًا أي 6 أشهر أو نصف سنة كاملة على تواجدنا نجاة وأنا، داخل القاعة العامة في المجلس النيابي نتوجه إلى زملائنا النواب كما إلى أنفسنا ونسأل بكل صراحة، هل تشعرون مثلما نشعر؟ هل تشعرون أننا نخسر البلد؟ هل تشعرون أن الدولة تفككت والانهيار طال المؤسسات كافة؟ هل تشعرون أن شعبنا يئن ويرزح تحت وطأة أعباء لم يعد يحتملها؟ هل تشعرون أن الموظف والعسكري غير قادرين على أن يعيشا بـ80 دولارًا أو 120 دولارًا؟ هل تشعرون أن أولادكم وأولادنا أصبحوا في الخارج؟ هل تشعرون أن مسؤولية انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس جمهورية هي فقط من مسؤوليتنا؟ نحن النواب هل سنبقي أنفسنا أمام الإحساس بالعجز ونواجه هذا العذر بالصمت المطبق والهروب الى الامام وعدم مواجهة المسؤولية فيما نحن الوحيدون الذين لهم القدرة على انقاذ الوطن”؟

وتابع: “لا يوجد رئيس جمهورية منذ 9 أشهر ولا حكومة فاعلة منذ سنة وثلاثة أشهر ونحن لا نشعر، ليس هناك موازنة وأصبحنا في نهاية شهر تموز ولا نشعر. وبعد أقل من أسبوعين لن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان”.

وختم: “لذلك، لنعد إلى ضميرنا، لنعد إلى أحكام الدستور ونلتزم بما تفرضه أحكام المواد 74 و75 و49 منه… علّنا ننقذ الوطن وننقذ أهلنا وشعبنا من تداعيات عدم المسؤولية وانهيار الدولة ومؤسساتها”.