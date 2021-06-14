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بعد 6 أشهر من الانتظار.. انفراج بسيط لأزمة المستلزمات الطبية

14 - يونيو - 2021
المستشفيات - لبنان

المستشفيات - لبنان

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بعد 6 أشهر من الانتظار للإفراج عن أموال دعم المستلزمات الطبية، تبلغت “المركزية” من نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي ان “مصرف لبنان بدأ اليوم بإجراء التحويلات لبعض الشركات. ما سينعكس انفراجا ولو ضئيلا في السوق”.

وعن علاقة هذا الأمر بمداهمات وزارة الصحة، أجابت “نسأل أيضًا ما الارتباط وهل هناك قرار ممنهج لضرب مصداقية الشركات قبل تسيير التحويلات؟”.
ويعاني النظام الصحي من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تجتاح البلاد منذ عام 2019.

ويستورد لبنان أكثر من 80 بالمئة من أدويته بالدولار الأمريكي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم. لكن العملات الأجنبية تنفد من البنك المركزي.

ويقول المستوردون إنهم يكافحون من أجل الحصول على الائتمان لجلب الأدوية. وهناك تقارير تفيد بأن البعض يخزنون الأدوية حتى يتمكنوا من بيعها بسعر أعلى إذا تم رفع الدعم.

وكان البنك الدولي قد حذر مؤخرا من أن تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان قد يصبح كارثيا قريبا.

وقال البنك الدولي إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية في لبنان، التي قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

ومن المحتمل أن يكون أكثر من نصف سكان لبنان قد دُفعوا بالفعل تحت خط الفقر.

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