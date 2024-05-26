بعشرات صواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يقصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت الإسرائيلية

أعلن حزب الله مساء (الأحد 26-5-2024) عن قصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص في هجوم صاروخي من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات، مضيفا أن الجيش هاجم مصدر إطلاق الصواريخ في الأراضي اللبنانية.

على صعيد متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتسجيل 46 إنذارا في موقع المطلة وحده خلال الشهر الماضي جراء إطلاق صواريخ ومسيّرات من جنوب لبنان.

وأكدت أن أكثر من 930 مبنى تضرر بالبلدات التي تبعد 9 كيلومترات من حدود لبنان جراء القصف.