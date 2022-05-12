بعضها تخطى لـ50%.. اليكم نسب الاقتراع في الاقضية

تستمر عملية الاقتراع للموظفين المشاركين في اعمال الانتخابات النيابية الاحد المقبل، وقد تفاوتت نسبة المقترعين بين قضاء وآخر، وذلك بحسب تقارير مندوبي “الوكالة الوطنية للاعلام”.

بيروت

ففي العاصمة، بلغ عدد الموظفين المقترعين في دائرة بيروت الاولى 44 من اصل 77 اي بنسبة 35%، وفي بيروت الثانية 314 من اصل 700، اي بنسبة 45%.

المتن

وفي المتن تتواصل عملية الاقتراع في سرايا الجديدة ويبلغ عدد الموظفين 166 اقترع منهم 99 موظفاً حتى الساعة الواحدة ولم تسجل اي مخالفة تذكر.

وتواكب قائمقام المتن مارلين الحداد سير العملية وابدت ارتياحها “للاجواء الديموقراطية السائدة وحسن التنظيم”.

عاليه

اما في مركز الاقتراع في سرايا عاليه، فقد بلغ عدد المقترعين 152 من اصل 323 أي ما يعادل 50 بالمئة، وكانت قائمقام عاليه بدر زيدان قد أشرفت على تجهيز مراكز أقلام الاقتراع في المدينة.

حلبا

وتزايدت أعداد الموظفين أمام سرايا حلبا بشكل غير طبيعي بانتظار ادوراهم للادلاء بأصواتهم في أقلام الإقتراع الأربعة داخل سرايا حلبا الحكومية وأمامها، لانتخاب 7 مرشحين من أصل 50 مرشحا موزعين في 8 لوائح.

وقد بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة نحو 30%، بحيث اقترع 560 موظفا من أصل 1888

موزعين كالاتي:

قلم إقتراع رقم (1): 156 موظفا.

قلم اقتراع رقم (2 ): 184 موظفا.

قلم اقتراع رقم (3): 30 موظفا.

قلم اقتراع رقم (4): 190 موظفا.

وقد لوحظ وجود عدد من المرشحين داخل وأمام سرايا حلبا.

صور

تتواصل العملية الإنتخابية في قضاء صور على قدم وساق وسط اقبال كثيف على الصناديق، حيث شهد مركز الإقتراع في المدينة حضور كثيف للمقترعين الذين وصلت نسبة مشاركتهم الى نحو 50 في المئة.

حاصبيا

وفي قائمقامية حاصبيا تجاوزت نسبة التصويت 37,5%، وتستمر عملية الاقتراع تحت اشراف القائمقام رواد سلوم الذي اشار الى ان “الانتخابات تسير بشكل هادىء ومنظم”.

النبطية

وتشهد ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية ازدحاما لافتاً للموظفين المقترعين في ظل اجراءات امنية تتخذها عناصر من قوى الامن الداخلي.

وتفقد محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه مركز الاقتراع، واطلع من رئيسي القلمين على الاجواء، في حضور مندوبين من جمعية مراقبة الانتخابات “لايد”.

وقال:”منذ السابعة صباحاً انطلقت عملية الانتخابات للموظفين الذين يبلغ عددهم 1071 ناخبا، وتسير بشكل طبيعي وهادىء ولم نبلغ عن وجود اية مشكلة لوجيستية او ادارية، وحتى ساعات قبيل الظهر كانت نسبة الاقتراع بحدود ال30 بالمئة ونتوقع ان تتجاوز ال90 مع انتهاء اليوم”.

ولفت الى ان “عملية الانتخابات تسير بشكل طبيعي في مراكز الاقتراع ايضاً في حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل، وقد تم تأمين التيار الكهربائي لساعات المساء، ونحن نثمن المسؤولية التي يتولاها رؤساء الاقلام والمساعدون والقوى الامنية في اتمام وانجاح هذه العملية الديمقراطية وانجاحها”.

البترون

وفي البترون شهدت قاعة المحكمة إقبالاً لافتاً وتجاوزت نسبة المشاركة الـ 50% بعد اقتراع 160 موظفا من أصل 266

أميون

ويشهد قلم سرايا اميون ارتفاعاً في عدد الناخبين حيث بلغ عدد الناخبين 90 ناخبا من أصل 189 ناخبا.

جبة بشري

تستمر عملية اقتراع الموظفين في قضاء جبة بشري وقد بلغت نسبة المقترعين من الموظفين 50 في المئة حتى هذه الساعة، بحيث اقترع 30 ناخبا من أصل 61 ناخبا.

جزين

تستمر العملية الانتخابية في سرايا جزين وقد وصل عدد المقترعين حتى الأولى من بعد الظهر الى 114 ناخبا اي ما نسبته 50%.

الهرمل

تستمر عملية اقتراع الموظفين في سراي الهرمل الحكومي وقد تجاوزت نسبة التصويت الـ 45 في المئة.

وقد توقفت العملية الانتخابية في السرايا لبعض الوقت، جراء شجار بين عناصر قوى الامن الداخلي وموظفين بعد تلاسن امام قلم الاقتراع، وشكا موظفون واساتذة من سوء معاملة عناصر امنية، ويجرى العمل على حل الاشكال من قبل قائمقام الهرمل طلال قطايا لاستكمال العملية الانتخابية.

بعلبك

وفي بعلبك تجاوزت نسبة الاقتراع حتى الساعات الأولى من بعد الظهر الـ 37 %.

يبلغ عدد المقترعين في المركز 1722 ناخبا، تم تقسيمهم على 4 أقلام اقتراع، ولم تسجل أي إشكالية تعيق سير العملية الانتخابية.

وعند الساعة الثانية عشرة تفقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سير العملية الانتخابية في المركز، واستمع إلى شكاوى بعض الموظفين من عدم ورود أسمائهم على لوائح الشطب، ووعد بالمعالجة.

كما شدد خضر على “عدم السماح لأي موظف يقترع في المركز، بأن يكون مندوباً لأي لائحة من اللوائح الست المتنافسة في دائرة بعلبك الهرمل”.

وإثر الجولة أكد خضر أن “نسبة الاقتراع تخطت الـ 30 في المئة حتى الساعة 12 ظهرا، وهذا شيء جيد وإيجابي، ونحن أصلاً نتوقع بأن تكون نسبة مشاركة الموظفين المسجلين على اللوائح الانتخابية اليوم مرتفعة، وقد تكون مماثلة لما كانت عليه خلال انتخابات 2018، حيث تجاوزت النسبة التسعين في المئة”.

أضاف: “الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد أي شيء يدعو إلى القلق، ولكن هناك بعض الانزعاج من المقترعين بسبب الاكتظاظ الموجود في المركز، وهذا أمر طبيعي خلال الانتخابات”.

ورداً على سؤال حول الخطة الأمنية أكد خضر “أن الأمور تسير وفق المخطط الذي تم وضعه في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري أثناء التحضير للانتخابات على أكمل وجه، وهناك تقسيم للمهام على جميع الأجهزة الأمنية، وكل جهاز يعرف تماما المطلوب منه”.

وعن موضوع التجديد لجوازات السفر لاستخدامها يوم الانتخاب، قال خضر: “لم نتبلغ حتى اللحظة من وزارة الداخلية بشأن جوازات السفر المنتهية الصلاحية، لذا يتم اعتماد الهوية أو جواز السفر الصالح، وعندما نتبلغ أي أمر بشكل رسمي بموضوع جوازات السفر المنتهية الصلاحية يبنى على الشيء مقتضاه”.

طرابلس

تستمر العملية الانتخابية في سرايا طرابلس، وسط اجواء هادئة من دون تسجيل أي شكاوى او اعتراض بارز، وقد بلغت نسبة المقترعين حتى الأولى من بعد الظهر 37 في المئة، وقد اقترع 288 موظفا من اصل 771.

محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا جال على قلمي الاقتراع ، مطلعا على حسن سير العملية الانتخابية واكد ان “الاجواء مريحة ولم يسجل اي اعتراض يذكر”، لافتا الى ان “التحضيرات والاجراءات الادارية والامنية اصبحت جاهزة للاستحقاق الكبير يوم الاحد المقبل”.

ويشهد قلما الاقتراع في سرايا المدينة زحمة مقترعين في ظل وجود عدد من المراقبين التابعين للاتحاد الاوروبي وجمعية لادي الذين ينتشرون داخل وامام قلمي الاقتراع

زغرتا

وفي زغرتا، تسير العملية الانتخابية بهدوء وانتظام وقد تخطت نسبة الاقتراع 60% من مجموع المسجلين.

مرجعيون

كما تستمر عملية اقتراع الموظفين في سرايا مرجعيون الحكومي بهدوء دون تسجيل اي اشكالات تذكر، وقد وصل عدد المقترعين الى 215 من 529 اي بنسبة 40% حتى الساعة.

وقد جال كل من المرشحين علي حسن خليل، الدكتور علي فياض وابراهيم عبدالله في قلم الاقتراع الوحيد في السرايا، وتفقدوا سير العملية الانتخابية دون الادلاء باي تصريح.

صيدا

وفي صيدا، توافد كثيف للناخبين، وسجلت نسبة الاقتراع 22 في المئة في صيدا و34 في المئة في قرى القضاء.

جبيل

وتتواصل في سرايا جبيل عملية الاقتراع، وقد بلغ عدد المقترعين حتى الساعة 150 من اصل 264 ولم تشهد العملية الانتخابية التي تستمر حتى السابعة مساء اي شوائب تذكر.

وتشهد الباحة الداخلية للسرايا زحمة موظفين ينتظرون دورهم للاقتراع.