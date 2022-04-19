بعضها وصل للمؤبد..المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً غيابية بحق مطلوبين

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام غيابية بجرائم الإنتماء الى مجموعات إرهابية وإرتكاب الجنايات على الناس والأموال.

وصدر الحكم الأول بحق المتّهم الفار عبد العزيز.ح ( فلسطيني) لإقدامه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على الإنتماء الى مجموعة الإرهابي” بلال بدر”، بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وإلزامه تقديم تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات و المادتين 5 و 6 من القانون 11/1958، والمادة 72/أسلحة و 63 و 49 و 205 و 98/ عقوبات.

وصدر الحكم الغيابي الثاني بحق الفلسطيني الفار أحمد.ع، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى مجموعة بلال بدر بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.

وقد أُنزلت بحقه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه سنداً للمواد المشار اليها أعلاه.

والحكم الغيابي عينه ووفقاً للمواد الإتهامية عينها، صدر بحق الفلسطيني الفار غسان.ب، والذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.